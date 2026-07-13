Kocaeli Gebze Belediyesi, ilçe genelinde sürdürdüğü üstyapı çalışmaları kapsamında Pelitli Mahallesi Atatürk Caddesi'nde asfalt serim çalışmasını tamamladı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de Gebze Belediyesi, ilçe genelinde sürdürdüğü üstyapı çalışmaları kapsamında Pelitli Mahallesi Atatürk Caddesi'nde asfalt serim çalışmalarını tamamladı. Belediye ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla cadde baştan sona yenilenerek vatandaşların kullanımına sunuldu.

Belediye ekiplerince yürütülen çalışmalarla cadde baştan sona yenilenerek vatandaşların kullanımına sunuldu.

ULAŞIM DAHA KONFORLU HALE GELDİ

Zamanla yıpranan yol yüzeyinin yenilenmesi amacıyla gerçekleştirilen asfalt serim çalışmalarıyla birlikte Atatürk Caddesi daha güvenli ve konforlu bir ulaşıma kavuştu.

Program dahilinde yürütülen çalışmalarda ekipler, asfalt serimi öncesinde gerekli zemin hazırlıklarını da titizlikle tamamladı.

ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Gebze Belediyesi, ilçenin farklı mahallelerinde ihtiyaç duyulan noktalarda asfalt serimi, yol bakım, onarım ve kaldırım düzenleme çalışmalarını planlı şekilde sürdürüyor.

Kent genelinde ulaşım kalitesini artırmayı hedefleyen çalışmalarla hem araç trafiğinin daha güvenli hale getirilmesi hem de vatandaşların günlük yaşamının kolaylaştırılması amaçlanıyor.

Pelitli Mahallesi Atatürk Caddesi'nde tamamlanan asfalt serimi de bu kapsamda hayata geçirilen üstyapı yatırımlarından biri olarak hizmete sunuldu.