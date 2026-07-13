Denizli Büyükşehir Belediyesi, yaz boyunca çocuklar, gençler ve tüm vatandaşlar için güvenli, eğitici ve eğlenceli projelerle kentin sosyal hayatına dinamizm katıyor.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, çocuklar ve gençler başta olmak üzere tüm vatandaşlar için güvenli, eğitici ve eğlenceli projeler üretmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, kentin sosyal ve kültürel hayatına dinamizm katacak yaz etkinlikleri başladı. Çocuklardan gençlere, ailelerden sanatseverlere toplumun her kesimine hitap eden projelerle Denizli, bu yaz hem eğlenceli hem de verimli bir dönem geçirecek.

YAZ OKULU'NDA İKİNCİ DÖNEM KAYITLARI BAŞLADI



Sosyal Etkinlik Merkezleri tarafından organize edilen 2026 Tam Gün Yaz Okulu Programı için kayıtlar 13 Temmuz Pazartesi günü itibarıyla başladı. Yaklaşık 500 öğrencinin kabul edileceği Yaz Okulu, çocukların tatillerini güvenli ve nitelikli bir ortamda geçirmesini sağlayacak.

Yaz okulu faaliyetleri Aktepe, Anafartalar, Fatih, Gökpınar, Karaman, Kayıhan, Mehmet Akif Ersoy ve Yenişehir Sosyal Etkinlik Merkezlerinde gerçekleştirilecek.

Çalışan ailelerin hayatını büyük ölçüde kolaylaştıracak olan program, 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü kapılarını açacak ve 21 Ağustos 2026 Cuma gününe kadar devam edecek. Sınırlı kontenjanın bulunduğu programa başvurular, 19 Temmuz Pazar gününe kadar www.denizli.bel.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek.



SANATTAN SPORA ZENGİN EĞİTİM İÇERİĞİ VE UYGULAMALI ATÖLYELER



Çocukların yaş gruplarına özel sınıflarda, alanında uzman eğitmenler eşliğinde alacağı eğitimler akademik ve sosyal becerileri güçlendirecek şekilde tasarlandı.

Program kapsamında öğrencilere okuma saatleri, yaz tatili kitap çalışmaları, İngilizce kulübü etkinlikleri, akıl ve zekâ oyunları ile el becerileri atölyeleri sunulacak.

Ayrıca geleneksel halk oyunları, profesyonel yüzme eğitimleri ve jimnastik faaliyetleri gerçekleştirilecek. Öğrenciler sadece sınıflarda değil, sahada da deneyim kazanacak.

Belirli günlerde düzenlenecek özel turlarla Denizli Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi, DBB Kongre ve Kültür Merkezi ile diğer belediye tesisleri ziyaret edilerek uygulamalı etkinlikler yapılacak.

Ayrıca eğlenceli film gösterimleriyle eğitim programı desteklenecek. Çocuklara her gün sabah kahvaltısı ile besleyici öğle yemeğinin de sunulacağı tam gün programda, minikler eğlenerek öğrenmenin keyfini çıkaracak.



LİSELİ GENÇLERE ÖZEL CANKURTARAN YAZ GENÇLİK KAMPI



Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin Cankurtaran Gençlik Kampı'nda yeni sezonun ilk dönemi yoğun katılımla tamamlandı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, 1200 metre rakımdaki Cankurtaran Mesireliği'nde düzenlenen kampın ilk etabına 40 lise öğrencisi katıldı.

4 gün süren kampta gençler, modern şehir hayatının stresinden uzaklaşarak doğa yürüyüşleri, sabah egzersizleri, takım yarışmaları ve spor turnuvaları ile fiziksel güçlerini artırdı.

Sanat atölyeleri ve açık hava sinemasıyla kültürel yönlerini geliştiren öğrencilere; afet farkındalığı, su tasarrufu, teknoloji bağımlılığı, iklim değişikliği ve sıfır atık gibi hayati konularda farkındalık eğitimleri verildi. Kampta yer almak isteyen liseli öğrenciler için başvurular, https://apps.denizli.bel.tr/genclikkampibasvuru/ adresi üzerinden dijital ortamda devam ediyor.