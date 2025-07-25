​​​​​​​Konya Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, yurt dışından gelen gastronomi öğrencilerini ağırlayarak, şehrin 10 bin yıllık zengin mutfak kültürünü ve tarihini uluslararası ödüllü bir kitapla tanıttı.KONYA (İGFA) - Konya Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Yunus Emre Enstitüsü aracılığıyla “Tematik Türk Mutfağı Yaz Okulu” programı kapsamında 7 farklı ülkeden Konya’ya gelen yabancı öğrencileri belediyede ağırladı.

Konya Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Emel Tosun ve müdür yardımcılarının da katıldığı programda öğrenciler, Konya’nın tarihi, kültürel ve gastronomik mirasını yakından tanıma fırsatı buldu. Program kapsamında Başkan Hasan Kılca, öğrencilere Konya’nın köklü geçmişi, kültürel zenginliği ve eşsiz mutfak mirası hakkında bilgi verdi. Öğrenciler ise Türk mutfağını tanımaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek, misafirperverliği dolayısıyla Başkan Kılca’ya teşekkür etti.

HASAN KILCA: KONYA, TARİHİN VE KÜLTÜRÜN BEŞİĞİ

Konya’nın Anadolu Selçuklu Devleti’ne başkentlik yaptığını hatırlatan Başkan Kılca; Şemsi Tebrizi, Mevlana Celaleddin Rumi, Sadrettin Konevi, İbn Arabi ve Kadı Siraceddin Urmevi gibi önemli ilim insanlarının Konya’da yaşadığını belirtti. Kılca, “Konya, 13. yüzyılda dünyanın en önemli şehirlerinden biriydi. Bugün hala bu derin tarihi mirasın izleriyle yaşayan bir şehir konumundayız” dedi.

10 BİN YILLIK MUTFAK KÜLTÜRÜ, ULUSLARARASI ÖDÜLLE TAÇLANDIRILDI

Başkan Kılca, Karatay Belediyesi ile Konya Olgunlaşma Enstitüsü iş birliğinde yürütülen mutfak kültürü çalışmalarına da dikkat çekti.

Karatay’daki Boncuklu Höyük ve Çatalhöyük gibi arkeolojik alanların dünya gastronomi tarihine ışık tuttuğunu belirten Başkan Kılca, bu mirasın Karatay Belediyesi’nin destekleriyle Şef Ulaş Tekerkaya tarafından kaleme alınan “Boncuklu Höyük ve Çatalhöyük 10.000 Yıllık Mutfak Kültürü” adlı kitapta detaylı biçimde ele alındığını söyledi. Kılca, söz konusu eserin, dünyanın en prestijli gastronomi yarışmalarından biri olan Gourmand World Awards’ta “Gourmand A06 Özel Ödülü”nü kazandığını da sözlerine ekledi.

Ayrıca Karatay Belediyesi’nin tam buğday, ekşi mayalı ve glütensiz ekmek üretimi çalışmaları hakkında da öğrencilere bilgi veren Kılca, glütensiz ekmek alanındaki üretimin 20 farklı ile ulaştığını aktardı.

KARATAY TURİZMDE DE MARKA OLUYOR

Ziyarette Karatay’ın turizm yatırımları hakkında da bilgi veren Başkan Kılca, Hz. Mevlana’nın çağrısıyla her yıl milyonlarca kişinin Konya’yı ziyaret ettiğini söyledi. Başkan Kılca; “Karatay’da gerçekleştirdiğimiz projeler arasında Savatra Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları, restore edilen tarihi yapılar, 1220 yılında inşa edilen bir kervansarayın otel ve müze olarak yeniden işlevlendirilmesi ve Türkiye’nin en büyük lavanta bahçesi, Mevlana Gül Parkı gibi önemli çalışmalar yer alıyor” dedi.

YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ İLE ULUSLARARASI KÜLTÜREL BAĞLAR GÜÇLENİYOR

Başkan Kılca, Yunus Emre Enstitüsü ile yürütülen ortak projelerden de bahsederek, özellikle Balkanlar’daki Türkoloji çalıştaylarına verdikleri desteğin önemini vurguladı. Kılca, Karatay Belediyesi’nin Sırbistan, Makedonya, Bosna-Hersek ve Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere birçok kardeş şehirle güçlü ilişkiler kurduğunu ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği ile Dünya Belediyeler Birliği gibi platformlarda aktif rol aldığını belirtti.

Programın sonunda Başkan Hasan Kılca, öğrencilere Konya’nın 10 bin yıllık tarihini anlatan ve uluslararası ödüle layık görülen özel gastronomi kitabını takdim etti.