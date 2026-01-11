İzmir Büyükşehir Belediyesi, Latife Hanım Köşkü restorasyon sürecinde yaşanan aksaklıklarla ilgili kamuoyunu bilgilendirdi. Açıklamada, çalışmalardaki duraksamanın Belediyeden kaynaklanmadığı vurgulandı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk'ün eşi Latife Hanım'ın anısına açık tutulan Latife Hanım Köşkü'nün restorasyon süreciyle ilgili son günlerde kamuoyunda tartışılan iddialara yanıt verdi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, köşkün 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında koruma altında olduğu ve müze statüsünde kamuya açık bulunduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, 2020 İzmir depreminde hasar gören köşkün güçlendirme ve restorasyon projelerinin Karşıyaka Belediyesi tarafından hazırlandığı ve ilgili Koruma Kurulu tarafından onaylandığı belirtildi. Restorasyon çalışmalarının yaklaşık yüzde 70'inin tamamlandığı kaydedilen açıklamada, seçimlerin ardından Karşıyaka Belediyesi'nin 27 Mayıs 2024 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne başvurarak ihale süreci ve yapı kontrollüğünün Büyükşehir tarafından yürütülmesini talep ettiği ifade edildi.

Büyükşehir Belediyesi, 2 Temmuz 2024 tarihli yanıtında uygulama projelerinin Karşıyaka Belediyesi tarafından hazırlanmış olması nedeniyle, kalan restorasyon işine ait ihale ve sözleşmenin Karşıyaka Belediyesi tarafından yürütülmesi gerektiğini bildirdi. Açıklamada, resmi süreçler tamamlanmadığı için restorasyonun ilerleyemediği ve çalışmaların durmasının Büyükşehir Belediyesi'nden kaynaklanmadığı vurgulandı.