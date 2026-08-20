Ordu Büyükşehir Belediyesi, yıllardır süren yol sorunlarına çözüm getirerek bölge halkının hayalini gerçeğe dönüştürdü.

ORDU(İGFA) - Perşembe Kırlı Mahallesine ulaşım sağlayan Altınordu Karaoluk Mahallesi ve Perşembe Kırlı, Hacılar, Selimiye, Çamarası ve Yeşilyurt Mahallerini birbirine bağlayan güzergahta sıcak asfalt çalışmalarını tamamlandı. Yapılan çalışma ile 10,3 km'lik güzergah konforla buluştu.

Çalışmalar kapsamında Altınordu'nun Karaoluk ve Işıklı mahalleleri ile Perşembe ilçesine bağlı Kırlı Mahallesine hitap eden 5,3 km ve Perşembe'de Fatsa'ya da ulaşım sağlayan 5 km'lik Kırlı, Hacılar, Selimiye, Çamarası ve Yeşilyurt Mahalleri bağlantı yolunda sıcak asfalt çalışmalarını tamamlandı.

Altyapısı baştan sona yenilenen ve genişliği 4 metreden 8 metreye çıkarılan yolda tamamlanan çalışmalarla vatandaşlara modern ve konforlu ulaşımın kapıları açıldı.

'RÜYAYDI GERÇEK OLDU'

Perşembe Çamarası Mahallesi Muhtarı Kamil Şanlı, çalışmanın büyük bir hizmet olduğuna dikkat çekti. Muhtar Şanlı, rüyalarını gerçeğe dönüştüren Başkan Güler ve ekibine teşekkür ederek şöyle konuştu:

'Çamarası, Hacılar, Selimiye, Karaoluk, Kırlı olmak üzere 5 mahalleye aynı zamanda Fatsa ilçemize de ulaşım sağlayan yolumuzda araçların yan yana geçme şansı yoktu. Çoğu zaman ileri ya da geri giderek araçlara yol verilebiliyordu. Tek aracın geçmekte zorlandığı yerler dahi vardı. Şimdi yolumuz çok güzel oldu. Çalışmalar başladığında biz dahi olabileceğine ihtimal vermiyorduk, hakikaten oldu ve gerçekten çok mutlu olduk. Büyük bir hizmet. Derler ya rüyaydı gerçek oldu aynen öyle. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hilmi Güler ve ekibine sonsuz teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun'