İzmir Çiğli Belediyesi, kültür ve sanat alanındaki kurslarına güz döneminde de devam ediyor. Eylül ve Ekim aylarında başlayacak kurslarla çocuklar ve yetişkinler, ilgi duydukları farklı sanat dallarında eğitim alma fırsatı bulacak.

İZMİR (İGFA) - Çiğli Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen kültür kursları, güz döneminde de Çiğlilileri sanatla buluşturacak. Çocuklardan yetişkinlere farklı yaş gruplarına yönelik hazırlanan program kapsamında; Yağlı Boya Resim, Karakalem, Çocuklar İçin Resim, Yetişkinler İçin Temel Tiyatro, Çocuklar İçin Drama, Bağlama, Gitar, Kaval, Hızlı Okuma ve Yazma kursları açılacak.

Yaz döneminde yoğun ilgi gören Yetişkinler İçin Türk Halk Müziği Korosu ile Çocuk Korosu da güz döneminde çalışmalarını sürdürecek. Böylece kursiyerler, yaz boyunca edindikleri bilgi ve deneyimleri geliştirerek müzik çalışmalarına devam edecek.

SANATIN HER DALINA YER VAR

Çiğli Belediyesi, kültür ve sanat çalışmalarını yalnızca belirli merkezlerle sınırlı tutmadan farklı yaş gruplarının ilgi ve ihtiyaçlarına yönelik kurslarla çeşitlendirmeyi sürdürüyor. Resimden tiyatroya, müzikten çocuklara yönelik yaratıcı drama çalışmalarına kadar uzanan kurs programıyla çocukların ve yetişkinlerin yeteneklerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine katkı sunulması hedefleniyor.

Güz dönemi kurslarının başlama tarihleri, başvuru koşulları ve kayıt süreçlerine ilişkin detaylar Çiğli Belediyesi'nin resmi iletişim kanalları üzerinden duyurulacak.

BAŞKAN YILDIZ: 'ÇİĞLİ'DE KÜLTÜR VE SANATIN HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR OLMASINI İSTİYORUZ'

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, kültür ve sanat çalışmalarını yıl boyunca sürdüreceklerini belirterek, farklı yaş gruplarını sanatın çeşitli dallarıyla buluşturmayı önemsediklerini ifade etti. Yıldız, 'Çiğli'de kültür ve sanatın hayatın bir parçası olmasını, çocuklarımızın küçük yaşlardan itibaren sanatla tanışmasını, yetişkinlerimizin ise ilgi duydukları alanlarda kendilerini geliştirmelerini önemsiyoruz. Bu anlayışla yaz döneminde gerçekleştirdiğimiz kurslarımızı güz döneminde de sürdürüyoruz. Resimden tiyatroya, bağlamadan gitara, dramadan korolara kadar farklı alanlarda hazırladığımız kurslarla hem çocuklarımıza hem de yetişkinlerimize kendilerini ifade edebilecekleri alanlar açıyoruz. Güz döneminde açacağımız kurslarımıza tüm hemşehrilerimizi davet ediyor, özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin bu imkanlardan yararlanmasını diliyorum' dedi.