Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım konforunu artırmak ve güvenli ulaşım sağlamak amacıyla yol bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Şehzadeler ilçesine bağlı Ayvacık Mahallesi yolunda yaklaşık 6 kilometrelik güzergâhta ikinci kat soğuk asfalt kaplama çalışması gerçekleştirildi.

MANİSA (İGFA) - Spil Dağı Milli Parkı içerisinde yer alan Ayvacık Mahallesi'ne ulaşımı sağlayan yolda, Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında yolun temel ve sıkıştırma işlemleri tamamlanırken, ikinci kat sathi kaplama uygulamasına geçildi. Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte mahalleye ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale gelmesi hedefleniyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürü Mehmet Oral, bölgede daha önce MASKİ tarafından gerçekleştirilen çalışma nedeniyle yolun programa alındığını belirtti. Oral, 'Daha öncesinde burada MASKİ'nin bir çalışması olmuştu. Bundan dolayı burayı zaten programa almıştık. Temelini çekip, sıkıştırmasını yapmıştık. Şimdi çift kat sathi kaplamasını tamamlamak üzereyiz. Yaklaşık 6 kilometrelik bir yol. Bunun devamında Karaoğlanlı'ya giden yolda da bazı düzeltmeler ve asfalt çalışmalarımız olacak. Mahalle sakinlerimize hayırlı olsun. Manisa'ya sözümüz var' dedi.

Bölgenin coğrafi koşulları nedeniyle çalışmanın zorlu bir noktada gerçekleştirildiğine dikkat çeken Oral, ekip ve ekipman açısından hazırlıklı olduklarını ifade ederek, 'Ekip ve ekipmanımız tam, personelimiz tecrübeli. Çalışmalarımıza Manisa'nın genelinde devam edeceğiz. Hedefimiz olan bin kilometreyi inşallah Ekim ayına kadar tamamlamayı düşünüyoruz. Bu yöndeki çalışmalarımız devam edecek' diye konuştu.