Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde Büyükşehir Belediyesi, ilçelerin çehresini değiştiren çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

ORDU (İGFA) - Akkuş ilçe merkezinde başlatılan çalışma kapsamında 124 binanın dış cephesi yenilenerek ilçeye daha modern ve estetik bir görünüm kazandırılacak.

Büyükşehir Belediyesi, yol ve altyapı yatırımlarının yanı sıra şehrin görünümünü değiştiren estetik çalışmalarıyla da ilçelere dokunmaya devam ediyor.

Bu kapsamda birçok ilçede hayata geçirilen dış cephe çalışmaları Akkuş ilçesinde de başlatıldı. Çalışma kapsamında ilçe merkezinin görünümünün değiştirilmesi hedefleniyor.

Proje 124 binada uygulanacak. Çalışmaların başlatıldığı Akkuş'ta ekipler dış cephe uygulamaları öncesinde iskele kurulumu yapıyor.

DÜZENLİ VE ESTETİK BİR GÖRÜNÜM OLACAK

Akkuş'ta sürdürülen çalışma tamamlandığında ilçe uyumlu, düzenli ve estetik bir görünüm kazanacakken, vatandaşları daha modern bir şehir silueti karşılayacak.