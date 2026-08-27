Saros Körfezi'nde deniz yaşamını desteklemek ve bölgenin dalış turizmini geliştirmek amacıyla hayata geçirilen Yapay Resif Projesi kapsamında, Edirne'nin simge yapıları İbrice Limanı açıklarında mavi sularla buluştu.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Tarih, doğa ve turizmi aynı çerçevede buluşturan bu anlamlı projeyle birlikte; Edirne'nin kültürel mirasının en değerli simgeleri deniz altında yeni bir yaşam alanının parçası haline geldi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Dr. Fatma Aksal, Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Savaş Pekdemir, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Şapçı ve kurum temsilcilerinin katılımlarıyla İbrice Limanı'nda gerçekleştirilen çalışmalar, bölgede büyük bir heyecan yarattı.

Gerçekleştirilen projeyle birlikte Edirne'nin silüetini oluşturan şu önemli eserlerin minyatürleri kontrollü bir şekilde yaklaşık 20 metre derinliğe bırakıldı: Selimiye Camii, Adalet Kasrı, Uzunköprü, Makedon Kulesi

EKOLOJİK DENGEYE KATKI VE DALIŞ TURİZMİNDE YENİ DÖNEM

Projenin temel amaçları arasında yalnızca turizmi canlandırmak değil, aynı zamanda Saros Körfezi'nin zengin deniz ekosistemini desteklemek de yer alıyor. Deniz altına yerleştirilen yapay resifler sayesinde balık türleri ve diğer deniz canlıları için güvenli üreme ve barınma alanları oluşturuluyor.

Yetkililer, bu proje ile Saros Körfezi'nin ulusal ve uluslararası alanda dalış turizminin en önemli destinasyonlarından biri haline geleceğini vurguladı. Eşsiz su altı florasını tarihi simgelerle buluşturan bu çalışmanın, yerli ve yabancı dalgıçların bölgeye olan ilgisini katbekat artırması bekleniyor.

Saros'un berrak sularında tarih ve doğanın muazzam uyumu, Edirne'nin turizm potansiyeline yepyeni bir soluk kazandırıyor.