Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin her alanda desteklediği gençler, bilim insanı olma yolunda ilerliyor.

MERSİN (İGFA) - Tarsus'ta bulunan Ötüken Vadi Park Kadın ve Çocuk Atölyesi'nden faydalanan liseli gençler, gelişen teknolojiyi kullanarak hayatı herkes için daha kolay bir hale getirmeyi hedefledi ve görme engelliler için 'MERSULA' isimli akıllı sesli çevre asistanını icat etti.

'MERSULA önümde ne var?' komutu ile çalışan yapay zekâ destekli asistan sayesinde adımlarını özgürce atabilecek olan görme engelli yurttaşlar, sosyal hayatlarını gönüllerince organize edebilme şansı da yakalayacaklar.

BÜYÜKŞEHİR'İN DESTEKLERİ İLE GENÇLER BİLİM DÜNYASINA İLK ADIMLARINI MERSULA İLE ATTI

'Çevreni algılar, yoluna eşlik eder' sloganıyla ilk denemelerine başlanan yeni teknoloji; sesli komut, akıllı uyarı, yapay zekâ destekli yönlendirme ve gizliliği sayesinde, görme engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmaya hazırlanıyor.

Şapka prototipi ile basit engeller karşısında sesli uyarı alma şansı da yakalayan görme engelli yurttaşlar; telefonda yer alacak uygulama sayesinde ise sokakta engellere takılmadan yürüme, adrese yönlendirme, market alışverişi yapma ve ev içinde kayıp eşyaları bulamama gibi birçok sorundan kurtulacak.

AŞKIN: 'ATÖLYE BİRÇOK TEKNOLOJİK KONUDA ÖĞRENCİLERİN GELİŞİMİNE KATKI SAĞLIYOR'

Tarsus Ötüken Vadi Park Kadın ve Çocuk Atölyesi Sorumlusu Emre Aşkın, geliştirilen akıllı sesli çevre asistanı 'MERSULA' ile şapka prototipinin detaylarını paylaştı.

Atölye'nin uzun zamandır birçok teknolojik konuda öğrencilerin gelişimine katkı sağladığını söyleyen Aşkın, bu kez de teknolojiyi insanlık yararına kullanmak amacıyla bir proje geliştirdiklerini belirtti.

Proje için lise öğrencileriyle çalıştıklarını kaydeden Aşkın, 'Yapay zekâ tabanında bir mobil uygulama geliştirdik. Bu uygulamayı geliştirirken de konuyu 2'ye ayırdık. Birincisi başlangıç bir prototip örneği oluşturmaktı. Etrafımızda çok çabuk bulabileceğimiz birkaç sensör bağlantısı gerçekleştirerek ve internetten de yararlanarak basit bir şapka modeli yaptık. Bu şapka modeli, önde bir engel çıktığında sensör uyarı sistemiyle destek sağlıyor' dedi.