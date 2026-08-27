Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Anne Şehir projesi, gönüllülük esaslı çalışmalarıyla iyiliği büyütmeye devam ediyor.

KOCAELİ (İGFA) - Toplumsal dayanışmayı güçlendiren ve çevre bilincini artıran Anne Şehir Gönüllüleri, bu kez Gebze İlyasbey Camii'nde gerçekleştirdikleri temizlik çalışmasıyla ortak değerlere sahip çıkmanın güzel bir örneğini sergiledi.

ORTAK DEĞERLERİ KORUYAN ADIMLAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Anne Şehir projesi, toplumun her kesimine dokunan çalışmalarıyla büyümeye ve iyiliği çoğaltmaya devam ediyor.

Dayanışma kültürünü güçlendiren ve toplumsal farkındalığa katkı sunan Anne Şehir Gönüllüleri, bu kez çevre bilinci ve ortak değerlere sahip çıkma amacıyla örnek bir çalışmaya imza attı.

Kentin ortak değerlerini korumayı ilke edinen gönüllüler, Gebze İlyasbey Camii'nde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi.

GÖNÜLLÜ ELLER İBADETHANEYİ TEMİZLEDİ

Farkındalık oluşturmak ve yardımlaşma kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla bir araya gelen Anne Şehir Gönüllüleri, Gebze İlyasbey Camii'nin iç ve dış alanlarında detaylı bir temizlik ve düzenleme çalışması yaptı.

Sabahın erken saatlerinde camide bir araya gelen gönüllüler, ibadethanenin farklı noktalarını titizlikle temizledi. Caminin halıları, pencereleri, kapıları ve ortak kullanım alanları elden geçirilirken, avlu ve çevresinde de düzenleme çalışmaları gerçekleştirildi.

Şadırvan ve çevresinin de temizlendiği çalışmada, cemaatin ibadetlerini daha temiz, düzenli ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirebilmesi için caminin iç ve dış alanları büyük bir özenle temizlendi.

İYİLİK BİRLİKTELİKLE BÜYÜTÜLÜYOR

Gönüllülerin özverili çalışması, cami cemaati ve mahalle sakinleri tarafından da memnuniyetle karşılandı. Çalışma sırasında vatandaşlarla bir araya gelen gönüllüler, dayanışmanın ve ortak yaşam alanlarına sahip çıkmanın önemine dikkat çekti.

Anne Şehir Gönüllüleri, gerçekleştirdikleri çalışmalarla yalnızca temizlik ve çevre düzenlemesine katkı sunmakla kalmıyor; aynı zamanda gönüllülük, yardımlaşma ve toplumsal sorumluluk bilincinin güçlenmesine de katkı sunuyor.

SOSYAL SORUMLULUĞUN EN GÜZEL ÖRNEĞİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen bu tür sosyal sorumluluk faaliyetleri, kentte dayanışma kültürünün güçlenmesine katkı sunarken, gönüllülüğün toplum hayatındaki önemini de bir kez daha ortaya koyuyor.

Anne Şehir Gönüllüleri, 'iyilik' anlayışını yalnızca bir etkinlikle sınırlı tutmayarak kentin farklı noktalarında gönüllü çalışmalar gerçekleştirmeye ve iyilik hareketini büyütmeye devam edecek.