İstanbul Maltepe Belediyesi, kültür ve sanat etkinliklerini ilçenin farklı noktalarına taşıyarak sosyal belediyecilik anlayışını mahalle yaşamının bir parçası haline getiriyor.

İSTANBUL (İGFA) - Ücretsiz olarak düzenlenen programlarla vatandaşların kültür-sanat faaliyetlerine erişimini kolaylaştıran belediye, aynı zamanda parkları farklı kuşakların bir araya geldiği ortak yaşam alanlarına dönüştürüyor.

Ağustos programı kapsamında son olarak Yalı Mahallesi'ndeki Kamuran Kumkumoğlu Parkı da açık hava konserine ev sahipliği yaptı. Parkta bir araya gelen Maltepeliler, müzik eşliğinde yaz akşamının keyfini çıkarırken etkinliğe gösterilen ilgi de dikkat çekti.

Feyzullah Mahallesi Barış Manço Parkı'nda ise çocuklar için tiyatro sahnelendi. Minik izleyicilerin ilgiyle takip ettiği gösteri, ailelerin de katılımıyla parkta renkli bir akşam yaşanmasını sağladı.

Yaz boyunca sürdürülen etkinlikler, çocukların tiyatroyla tanışmasına, yetişkinlerin ise müzik eşliğinde keyifli vakit geçirmesine olanak sağlıyor.