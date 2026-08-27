İzmir Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, 24 Mayıs 2022'de Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya'nın Çamdibi'nde yaşayan ailesini ziyaret etti.

İZMİR (İGFA) - Buluşmada duygu dolu anlar yaşandı. Bornova Belediyesi olarak her zaman şehit ailelerinin yanında olacaklarını belirten Başkan Eşki, kahramanların emanetlerine sahip çıkmanın kendileri için bir borç olduğunu vurguladı.

Şehidin babası Niyazi Cankaya, annesi Nazire Cankaya ile kardeşi Oğuzhan Cankaya ve eşi Şevval Cankaya'nın ev sahipliği yaptığı ziyarette acıları ilk günkü gibi taze olan Cankaya ailesiyle yakından ilgilenen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, vatan savunmasında canını feda eden Şehit Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya'nın hatırasını her zaman yaşatacaklarını söyledi.

'ŞEHİTLERİMİZİN EMANETİ BAŞIMIZIN TACIDIR'

Şehit ailelerinin kendilerine bırakılmış en kutsal emanet olduğunu belirten Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, 'Hüseyin kardeşimiz, vatanımızın birliği ve bütünlüğü için gözünü kırpmadan canını feda etti. Onun gösterdiği bu büyük kahramanlık karşısında ne yapsak azdır. Bornova Belediyesi olarak maddi ve manevi tüm imkanlarımızla, her zaman ve her şartta Cankaya ailemizin yanındayız. Onların her bir talebi, bizim için bir emirdir. Kahramanımızın ruhu şad olsun.'diye konuştu.

ACILI ANNE VE BABANIN DUYGU DOLU SÖZLERİ

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren şehit babası Niyazi Cankaya ve anne Nazire Cankaya, Bornova Belediyesi'nin desteğini hissetmenin kendilerine güç verdiğini belirtti.

Baba Niyazi Cankaya, 'Evladımızın acısı yüreğimizde bir kor gibi yanıyor. Ancak onun vatan için şehit düşmesi en büyük tesellimiz. Belediye Başkanımızın evimize kadar gelip acımızı paylaşması, 'Yalnız değilsiniz' demesi bizleri gururlandırdı. Ziyaretleri için teşekkür ederiz.' derken, Anne Nazire Cankaya, 'Hüseyin'im bu vatanı çok sevdi. Onun yokluğuna alışmak çok zor ama sizlerin bizleri unutmamasından, acımıza ortak olmasından teselli buluyoruz. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin.' ifadelerini kullandı.