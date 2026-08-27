Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mersin Sinema Ofisi (MSO), Türkiye'den Avrupa Film Komisyonları Ağı'na (EUFCN) üye tek sinema ofisi olarak uluslararası alanda Mersin'in tanıtımına katkı sunmayı sürdürüyor.

MERSİN (İGFA) - Mersin'in sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerin yanı sıra film ve dizi yapımlarına sunduğu olanakların da anlatılacağı fuarda, MSO'nun yapım ekiplerine sağladığı destekler öne çıkarılacak.

Mersin; Akdeniz kıyılarından Toros Dağları'na, antik kentlerden tarihi sokaklara, kırsal alanlardan modern kent dokusuna kadar kısa mesafeler içerisinde farklı çekim atmosferleri sunan güçlü bir prodüksiyon destinasyonu olarak tanıtılacak.

MERSİN'İN TANITIMINDA SİNEMA KÜLTÜRÜ ÖNEMLİ BİR ROL OYNUYOR

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin tanıtımını farklı alanlarda sürdürdüğü çalışmalarla desteklerken, MSO'da sinema sektörünü bu tanıtımın önemli araçlarından biri haline getiriyor.

Film ve dizi ekiplerinin kentte daha kolay çekim yapabilmesi amacıyla lokasyon araştırması, izin süreçleri, kamu kurumlarıyla koordinasyon, lojistik ve saha desteği sağlayan MSO, Mersin'in ulusal ve uluslararası yapımlar için tercih edilen bir çekim merkezi olması yönünde çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çalışmaların uluslararası ayağını ise Valladolid'de gerçekleştirilecek Shooting Locations Marketplace 2026 oluşturuyor. Mersin Sinema Ofisi'nin fuarda yer almasıyla birlikte kent; yalnızca bir çekim lokasyonu olarak değil, aynı zamanda Akdeniz kimliği, tarihi ve doğal güzellikleriyle bir turizm destinasyonu olarak da uluslararası yapım profesyonellerine tanıtılacak.