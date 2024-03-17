Ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay, Meltem Miraloğlu röportajı nedeni ile gizlilik ihlalinde haberleşme içeriklerinin kaydedilmesi ve hakaret suçlamalarıyla karşı karşıya kalmıştı.

ABD'ye yerleşip kendisinden 48 yaş büyük biriyle evlenen 37 yaşındaki Meltem Miraloğlu, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikâyette bulunarak ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay'a gizlilik ihlalinde haberleşme içeriklerinin kaydedilmesi ve hakaret suçlamaları ile dava açmıştı. Üç senedir süren davada mahkeme, Akay'la Miraloğlu arasında geçen telefon görüşmesinin dökümü yapılarak, içeriğinin bilirkişi tarafından incelenmesini istedi.

Telefon görüşmesinin başında Onur Akay'ın, "Sevgili Meltem Miraloğlu madem her şeyi açık açık konuşmak istiyorsun, ben de bunları ya köşe yazısı olarak yazacağım ya da şimdi sorduğum sorulara verdiğin cevapları röportaj olarak yayınlayacağım." ifadelerini kullanmasından dolayı, bilirkişi tarafından mahkemeye sunulan raporda, Akay'ın Miraloğlu ile röportaj gerçekleştirdiği yer aldı.

Mahkeme sonucunda ünlü sanatçı Onur Akay suçlamalardan beraat etti.

NE OLMUŞTU?

Miraloğlu Akay'a verdiği röportajda Amerikalı kocası hakkında şu açıklamaları yapmıştı:

"Ben ona olta attım. Dedim ki eğer dedim bak evlilik olarak da istiyorsun evetim dedim, kızın olarak almak istiyorsan ona da evetim dedim. Çünkü Pat bana böyle evlilikle alakalı bir şeylerden bahsediyor. Oysa baba falan diyordum adama. Şimdi öyle görünce ben bir anda şok oldum. Bu adam belli ki dedim hani ne şey olarak alacak ne de şey olarak alacak. Sen dedim evlenmek istiyorsan, bana âşıksan lütfen bunu söyle. Evet dedi. Sonra itiraf etti. Bir baktım aha dedim Meltem sen olta atarsın al sana olta. Kabul ettim gittik evlendik yani."

Miraloğlu, 'Hayat Devam Ediyor' isimli dizideki çocuk gelin rolü ile şöhreti yakalamıştı.