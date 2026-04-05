Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan 'Online Kocaeli Kart Sistemi', başvurudan kullanıma kadar tüm süreci dijital ortamda birleştirerek vatandaşlara hızlı, pratik ve zahmetsiz bir ulaşım deneyimi sunuyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin akıllı şehircilik vizyonunun en somut örneklerinden biri olan 'Online Kocaeli Kart Sistemi' ile vatandaşlar ulaşım işlemlerini zahmetsiz, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Öğrenci, öğretmen ve 60 yaş üzerinde olan vatandaşlar ile tam (sivil) kart kullanıcıları, fiziki kart taşımadan online olarak edindikleri kartları aracılığı ile ulaşım ödemelerini QR kod ile gerçekleştirebiliyor.

Kocaeli'de toplu ulaşımda dijitalleşmenin önemli adımlarından biri olarak öne çıkan sistemde, kocaelikart.com üzerinden yapılan online indirimli kart başvuruları, hızlı ve şeffaf bir süreçle sonuçlandırılıyor. Başvurusu onaylanan kullanıcıların üyelikleri, Kocaeli Kart mobil uygulamasına entegre edilmesinin ardından kullanıma hazır hale getiriliyor. Bu sayede vatandaşlar, indirimli kart haklarını fiziksel başvuru süreçleriyle uğraşmadan kolayca aktif edebiliyor ve kart yüklemelerini online olarak gerçekleştirebiliyor.

TAM KART SAHİPLERİ DE YARARLANABİLİYOR

Tam (sivil) kart kullanıcıları, mobil uygulama üzerinden oluşturdukları QR kod ile toplu taşıma hizmetlerinden anında yararlanabiliyor. Bununla birlikte sonradan indirim hakkı kazanan kullanıcılar, mevcut tam kartlarını değiştirmeye gerek duymadan bu haklarını yine mobil uygulama aracılığıyla hızlı ve pratik bir şekilde tanımlayabiliyor.

MOBİL KOCAELİ KART NASIL ALINIR?

Kişiselleştirilmiş öğrenci, öğretmen ve 60 yaşa özel 'Mobil Kocaeli Kart' edinmek isteyenler için süreç oldukça pratik ve kullanıcı dostu şekilde ilerliyor. Kullanıcılar şu adımları izleyerek 'Mavi Kocaeli Karta' sahip olacak; İlk olarak telefonunuzun internet tarayıcısı üzerinden kocaelikart.com adresine giriş yapın. Ana sayfada yer alan 'online indirimli kart başvurusu' seçeneğine tıklayarak başvuru ekranını açın. Bu aşamada sizden istenen kişisel bilgileri eksiksiz şekilde doldurun, kimlik belgelerinize ait görselleri sisteme yükleyin ve başvurunuzu tamamlayın.

UYGULAMA ÜZERİNDEN PRATİK İŞLEMLER

Tam (sivil) mobil kart edinmek isteyen kullanıcılar, Kocaeli Kart mobil uygulaması üzerinden doğrudan QR kart oluşturma adımına geçerek kartlarını hızlıca kullanıma alabilir. İlerleyen süreçte indirim hakkı oluşması durumunda ise bu haklarını yine uygulama üzerinden kolaylıkla kartlarına tanımlayabilirler.

Başvurunuzun onaylanmasının ardından 'Kocaeli Kart Cüzdan' mobil uygulamasını açın. Uygulama içerisindeki menüden 'QR Kart' bölümüne girerek mobil kart satın alma işlemini gerçekleştirin. Kartınızı aldıktan sonra aynı ekran üzerinden 'kişiselleştirme' adımına ilerleyin. Son olarak gerekli bilgileri doğru şekilde girerek kart türünüzü (öğrenci, öğretmen, 60 yaş veya tam/sivil) seçin ve işlemi tamamlayın. Bu adımların ardından kişiselleştirilmiş mobil kart aktif olarak kullanıma açılacak.