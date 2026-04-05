Adalet Bakanı Akın Gürlek, avukatların adaletin en güçlü teminatı olduğunu vurgulayarak 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutladı.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla yayımladığı videolu mesajda, avukatların adalet sistemindeki kritik rolüne dikkat çekti.

Bakan Gürlek, serbest savunma makamının temsilcisi olan avukatların, adaletin en güçlü teminatlarından biri olduğunu belirterek, savunma hakkının etkin şekilde kullanılmasında önemli bir görev üstlendiklerini ifade etti. Avukatların kamu hizmeti niteliği taşıyan görevlerini büyük bir özveri ve sorumluluk bilinciyle yerine getirdiğini vurgulayan Bakan Gürlek, yargı sisteminin daha hızlı ve güven veren bir yapıya kavuşması hedefinde avukatların katkısının büyük olduğunu kaydetti.

Bakan Gürlek, videolu mesajında Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda adalet sisteminin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların süreceğini belirterek, tüm avukatların 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutladı.

