Jandarma Asayiş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin 1. Olağan Genel Kurulu yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Abdülkadir DURGUT / DİYARBAKIR (İGFA) - Genel kurulda yapılan seçimler sonucunda derneğin yeni yönetim ve denetim kurulları belirlendi.

Genel kurul divan başkanlığını Abdülkadir Durgut yaparken, katip üyelik görevlerini Yunus Emre Altmışkara ve Talat Tüsü üstlendi.

Derneğin faaliyetlerinin de değerlendirildiği genel kurulda, önümüzdeki döneme ilişkin hedefler ve projeler de ele alınırken, yapılan seçimler sonucunda oluşan yeni yönetime İsmail Altmışkara, Sabri Yavuz, Osman Gökhan Alıcı, Yunus Emre Altmışkara, Talat Tüsü, Faik Karabulut ve Darap Işık seçildi.

Genel kurulda, İsmet Küçükbayrak, Rahmi Gündüz ve Ersin Doğan Denetleme Kurulu'nu oluşturdu.

Seçimler sonrasında genel başkanlığa seçilen Altmışkara 'ya Genel Başkan baş danışmanı Durgut Türk bayrağı hediye etti.