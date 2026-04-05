Kocaeli'de ulaşım altyapısını güçlendirecek dev ihale için süreç başlıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze bölgesindeki ilçeleri kapsayan geniş çaplı yol yapım işi için 5 Mayıs Salı günü saat 11.00'de ihaleye çıkıyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze bölgesinde kapsamlı yol yapım çalışması gerçekleştirecek.

Proje kapsamında Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası ilçelerinde hem altyapı hem de üstyapı imalatları hayata geçirilecek. Buna göre ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulüyle yapılacak. 5 Mayıs Salı günü saat 11.00'de gerçekleştirilecek ihalede istekliler tekliflerini yalnızca Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden elektronik ortamda sunabilecek.

DEV İMALAT KALEMLERİ YER ALIYOR

İhale kapsamında 200 bin metreküp kazı, 175 bin ton plent-miks temel, 200 bin tona yakın asfalt serimi ve 50 bin metrekare parke yapımı gibi çok sayıda imalat gerçekleştirilecek. Ayrıca yağmursuyu hatları, aydınlatma sistemleri ve yol çizgileri de proje dahilinde yapılacak.

Sözleşmenin imzalanmasının ardından 10 gün içinde yer teslimi yapılacak ve çalışmalar başlayacak. Projenin tamamlanma süresi ise 720 takvim günü olarak belirlendi.

FİYAT VE TEKNİK KRİTERLER DİKKATE ALINACAK

İhalede sadece en düşük fiyat değil, teknik yeterlilik de belirleyici olacak. Değerlendirme sürecinde teklif fiyatı ile birlikte iş deneyimi, mali yeterlilik ve teknik kapasite gibi unsurlar dikkate alınacak.

Hayata geçirilecek proje ile Gebze bölgesinde ulaşım kalitesinin artırılması, yol güvenliğinin sağlanması ve artan trafik yükünün azaltılması hedefleniyor.