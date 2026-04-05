Bursa'da iki gün boyunca iş arayanlar ile işverenleri tek bir çatı altında buluşturan Bursa İnsan Kaynakları ve İstihdam Buluşması (BİİB) 2026 - İnsan Yönetimi Zirvesi, 180 firma ve on binlerce kişinin katılımıyla sona erdi.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa İş Ofisi ve Peryön Güney Marmara iş birliğiyle 'Parla' temasıyla düzenlenen BİİB 2026-İnsan Yönetimi Zirvesi, 3-4 Nisan tarihlerinde iş arayanları, öğrencileri ve işverenleri aynı platformda buluşturdu. Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi Fuar Alanı'nda ücretsiz olarak gerçekleştirilen organizasyona, iki gün boyunca on binlerce ziyaretçi katıldı.

Otomotiv, tekstil, hizmet ve teknoloji alanlarında faaliyet gösteren yaklaşık 180 firmanın yer aldığı organizasyonda, iş arayanlar ve iş verenler doğrudan temas kurma imkanı yakaladı. Stantları gezerek firmaların kurumsal yapılarını yakından tanıyan katılımcılar, staj ve iş başvurularını yerinde yaparak mülakatlara katılma fırsatı buldu. Kişisel gelişim ve vizyon paylaşımlarının da ön plana çıktığı buluşmada, Sunay Akın, Ahmet Şerif İzgören, İdil Türkmenoğlu, Mert Fırat gibi önemli isimler de verdikleri konferanslarda binlerce kişiye tavsiyelerde bulunarak önemli bilgiler paylaştı. Birbirinden önemli firmaların yöneticileri de panel, söyleşi ve seminerlerde deneyimlerini Bursalılara aktardı.

15 panel, seminer ve söyleşi, 21 eğitim programı, 45 konuşmacı ve eğitmen, 2 performans gösteriminin yer aldığı organizasyon, istihdamı artırmayı, kariyer gelişimini desteklemeyi ve insan yönetimi vizyonunu güçlendirmeyi amaçlayarak katılımcılara yeni fırsatlar sundu.

İstihdamın merkezinde yer almak, kariyerine yön vermek ve geleceğin iş dünyasını yakından tanımak isteyen vatandaşlar, iki gün boyunca çok verimli bilgiler edindiklerini ve görüşmeler yaptıklarını belirterek Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.