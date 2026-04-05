Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, bünyesinde yer alan planetaryum ile ziyaretçilerine evrenin kapılarını aralıyor. Modern teknolojik altyapısı ve zengin içerikleriyle dikkat çeken planetaryum, her yaştan ziyaretçiyi bilimle buluşturarak Mersin'de önemli bir keşif ve öğrenme noktası haline geldi.

MERSİN (İGFA) - Mersin'de Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Mercan Bilim Merkezi'ndeki planetaryum Türkiye'nin en geniş oturum kapasitesine sahip planetaryumlardan biri olma özelliği taşıyor.

Planetaryumlarda özel gereksinimli bireyler için ayrılmış alanlarla birlikte toplam 120 koltuk bulunuyor. Düzenli olarak film gösterimleri gerçekleştirilen planetaryum aynı zamanda astronomi sınıfı olarak da kullanılıyor.

Planetaryum'da gezegenler, yıldızlar ve uzay temalı içeriklerin yanı sıra iklim, çevre ve doğa konularını ele alan filmler de yer alıyor.

Açıldığı günden bu yana Mersin halkının yoğun ilgisiyle karşılanan planetaryum, çevre illerden gelen ziyaretçilerin de uğrak noktalarından biri olmaya devam ediyor.

Bugüne kadar yaklaşık 195 bin ziyaretçiyi ağırlayan planetaryum, sunduğu deneyimlerle bilime olan ilgiyi artırmaya katkı sağlıyor. Planetaryumda ziyaretçiler bilimin ışığında evrenin derinliklerine uzanan etkileyici bir keşif deneyimi yaşıyor.

Özellikle çocukların merak duygusunu harekete geçiren etkinlikler, hayal gücünü beslerken bilimle güçlü bir bağ kurulmasına da katkı sunuyor.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in vizyon projeleri arasında yer alan Mercan Bilim Merkezi, planetaryumda sunduğu deneyimle evreni keşfetmek isteyen herkese kapılarını açmaya devam ediyor.