Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağı bulunan Merkez Fidanlığı, 50 bin metrekare alanda on binlerce bitkiyi yetiştiriyor. Kış aylarında da birçok faaliyetini profesyonel anlamda gerçekleştiren Merkez Fidanlığı, Kocaeli'nin geleceğine nefes oluyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan Merkez Fidanlığı, 2 bin 500 metrekare alanda iki adet sera alanı, bin metrekare kapalı hangar alanı olmak üzere 50 bin metrekare alanda faaliyet gösteriyor. Ayrıca Başiskele sınırları içerisinde yer alan Üretim Fidanlığı da 130 bin metrekare alan üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

BİNLERCE BİTKİ YETİŞTİRİLİYOR

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'na bağlı bulunan Merkez Fidanlığında yapraklı, ibreli, çalı ve meyve türleri dâhil olmak üzere yaklaşık 60 bin adet saksılı ağaç ve bitki bulunuyor. Üretim Fidanlığında ise repikaj alanında yaklaşık 25 bin adet fidan ve saksılı, ibreli ve çalı türleri dâhil olmak üzere yaklaşık 75 bin adet bitki yer alıyor. Her iki alan birlikte ele alındığında binlerce bitkinin yetiştirilmesi ve bakımı gerçekleştiriliyor.

Fidanlık ve üretim alanında başlıca üretimi yapılan türler arasında Ihlamur, 'Çınar', 'Akçaağaç', 'Meşe', 'Dişbudak', 'Huş' ve benzeri toplam 17 yapraklı ağaç türleri yer alıyor. Bunun yanı sıra fidanlığın kendi üretimi olan türlerin yanında, dışarıdan temin edilen bitkilerle birlikte yaklaşık 450 farklı bitki türü ve çeşidi ile bakım, yetiştirme, depolama ve peyzaj uygulamaları kapsamında çalışmalar yürütülüyor. Bu alanda bitkilerin bakım, gelişim, budama, gübreleme, sulama ve sevke hazırlık işlemleri düzenli olarak yapılıyor.

İHTİYAÇ OLAN ALANLARA DİKİLİYOR

Büyükşehir Belediyesi tarafından yetiştirilen bu fidanlar il genelindeki park, bahçe, refüj, yol kenarı, millet bahçeleri, sahil kenarları, kent meydanları, kurum ve kuruluşların uygun olan yerlerine planlı bir şekilde dikiliyor. Bu faaliyetlerin devamında bitki sağlığı, tür adaptasyonu, iklim ve toprak uyumu konularında düzenli gözlem ve kayıt çalışmaları yürütülerek, sürdürülebilir ve kontrollü bir üretim ve tedarik anlayışı benimseniyor.