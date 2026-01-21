Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, 2026 yılının ilk Muhtarlar Toplantısı'nda mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek, talepler, öneriler ve öncelikli ihtiyaçları değerlendirdi.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen Muhtarlar Toplantısı'nın 2026 yılındaki ilk buluşması, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin başkanlığında mahalle muhtarlarının katılımıyla yapıldı.

Toplantıda mahallelerin mevcut durumu, vatandaşlardan gelen talepler, muhtarların önerileri ve öncelikli ihtiyaçlar kapsamlı şekilde ele alındı. Son üç aylık süreçte iletilen taleplerin çözüm durumuna ilişkin istatistiksel veriler paylaşılırken, devam eden ve planlanan belediye çalışmaları hakkında muhtarlara bilgilendirme yapıldı. Muhtarların yönelttiği sorular da toplantıda şeffaf bir şekilde yanıtlandı.

Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, muhtarlarla sürdürülen güçlü iletişim ve istişarenin şehir yönetiminde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, bu toplantıların sorunların hızlı ve etkin şekilde çözüme kavuşturulmasına katkı sağladığını ifade etti. Kahveci, katılımlarından ve katkılarından dolayı tüm muhtarlara teşekkür ederek, Kütahya'nın her noktasında yaşam kalitesini artırmak için iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Toplantıya katılan mahalle muhtarları da düzenli olarak gerçekleştirilen buluşmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu toplantıların mahalle sorunlarının çözümünde önemli bir rol oynadığını belirtti.