Pop müziğin sevilen ismi Simge Sağın, 30 Ocak Cuma akşamı İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi'nde vereceği konser öncesinde Galata'da gerçekleştirdiği prova ile adeta sokağı sahneye çevirdi.

İSTANBUL (İGFA) - Konser hazırlıkları için ekibiyle birlikte prova yapan Simge Sağın, sokaktan geçen hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Prova sırasında sevilen şarkıs ı'Aşkım Olayım'ı sevenleriyle birlikte söyleyen Simge Sağın'ın bu anları çevrede toplanan kalabalık tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Samimi ve enerjik görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından video kısa sürede viral olurken, hayranlar Simge'nin sahne öncesi bu sürpriz mini performansına yorum ve beğeni yağdırdı.

Simge Sağın, prova sonrası basın mensuplarının sorularını içtenlikle yanıtlarken hem özel hayatına hem de son dönemdeki projelerine dair samimi açıklamalarda bulundu.