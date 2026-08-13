CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verileri üzerinden Türkiye'de yoksulluk tablosuna dikkat çekti .

NİĞDE (İGFA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2024-2025 döneminde aşevi ve barınma yardımlarından yararlananların sayısındaki artışa dikkat çekerek, 'Sosyal yardımlara muhtaç yurttaş sayısındaki artış, uygulanan ekonomik politikaların sonucudur.Kamu yanısıra belediye ve hayırsever yurttaşların yardımları da dikkate alındığında nüfusun önemli kesimi sosyal yardım ile ayakta durmaya çalışmaktadır.'dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kamu kurumlarının resmi verileri üzerinden yoksulluk ve barınma sorununa ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gürer, özellikle sosyal yardım alan vatandaşların sayısındaki artışın, ekonomik tablonun toplumun geniş kesimlerini önemli ölçüde etkilediği gösteriyor' dedi.

AŞEVİ YARDIMI ALANLARIN SAYISI ARTTI

Aşevi yardımlarındaki artışa dikkat çeken CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2014 yılında 34 bin 911 kişinin yararlandığı aşevi yardımından 2024 yılında 65 bin 414 kişinin faydalandığını belirtti. Gürer, 2025 yılında ise bu sayının 75 bin 589'a yükseldiğini ifade etti.

Gürer, '2014'ten 2024'e kadar aşevi yardımından yararlanan kişi sayısı yüzde 87 arttı. Ancak asıl dikkat çekici artış son bir yılda yaşandı. 2024 yılında 65 bin 414 olan sayı, 2025 yılında 10 bin 175 kişi artarak 75 bin 589'a çıktı. Bu, yalnızca bir yılda yüzde 15,5'lik artış anlamına geliyor' dedi.

Ömer Fethi Gürer, 'Aşevi desteği, yaşlı, engelli ve kimsesiz vatandaşlarımız için önemli bir sosyal destek olmakla birlikte, bugün ekonomik koşullar nedeniyle daha geniş kesimler için zorunlu hale geliyor. Türkiye'de vatandaşın geliri insanca yaşamaya yetmiyorsa, sosyal yardım rakamlarının artması bir başarı değil, yoksulluğun büyüdüğünün göstergesidir' diye konuştu.

BARINMA YARDIMI ALAN HANE SAYISI DA ARTIYOR

Türkiye'de barınma sorununa da dikkat çeken CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, barınma yardımı alanların sayısındaki artış olduğunu da belirtti.

Gürer, 2024 yılında 21 bin 380 kişinin ya da hanenin barınma yardımından yararlandığını, 2025 yılında ise bu sayının 23 bin 544'e yükseldiğini belirterek, 'Bir yılda 2 bin 164 artış yaşanmıştır. Bu da yüzde 10,1'lik bir artış demektir. Vatandaş, yaşadığı evin bakımını ve onarımını dahi kendi imkânlarıyla karşılayamaz hale gelmiştir' dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ısınma desteği verilerinin de de , 2025 kömür döneminde 899 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla 1 milyon 302 bin 353 haneye 1 milyon 143 bin 869 ton kömür dağıtılmasının onaylandığını belirtti.

Gürer, '1 milyon 300 binden fazla hanenin ısınma ihtiyacını sosyal yardım yoluyla karşılamak zorunda kalması, ekonomik tablonun geldiği noktayı göstermektedir' diye konuştu.

717 BİN 773 HANE DOĞALGAZ YARDIMINA MUHTAÇ

Doğalgaz yardımı verilerine de dikkat çeken CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yardım şartları arasında hanedeki kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin üçte birinden az olması kriterinin bulunduğunu belirtti.

Gürer, 'Bu şartı sağlayarak doğalgaz yardımından yararlanan hane sayısı 717 bin 773'tür. Yani yüz binlerce hanede kişi başına düşen gelir, net asgari ücretin üçte birinin altındadır. Bu rakam, vatandaşın gelir kaybının ve yoksulluğun ulaştığı boyutu açıkça göstermektedir' ifadelerini kullandı.

Türkiye'de sosyal yardım alan vatandaşların sayısındaki artışın ekonomik politikaların sonucu olduğunu belirten Ömer Fethi Gürer, 'Bir ülkede aşevi yardımı alanların sayısı bir yılda yüzde 15,5, barınma yardımı alanların sayısı yüzde 10,1 artıyorsa, milyonlarca hane ısınma yardımı almak zorunda kalıyorsa üzerinde durulması gereken tablo var.Üretim artması,işsizliği azalması ,dar ve sabit gelirlinin durumunun iyileştirilmesi ,sosyal yardım alana iş olanağı yaratılması sağlanmalıdır .

Vatandaşın yoksullaştığı, gelirinin temel ihtiyaçlarını karşılamaya yetmediği bir ortamda sosyal yardım rakamlarının artmasıyla övünülemez. Asıl başarı, insanları yardıma muhtaç hale getirmemektir. Vatandaşa insanca yaşayabileceği gelir sağlamak, barınma ve ısınma hakkını güvence altına almak siyasi iktidarın görevidir. Türkiye'nin ihtiyacı, yoksulluğu yönetmek değil, yoksulluğu ortadan kaldıracak ekonomik politikaları hayata geçirmektir' dedi.