ANKARA (İGFA) - CHP Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Müslim Sarı, Ekrem İmamoğlu'nun CHP'den istifasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İmamoğlu'nun CHP'den istifa etmesinin kendileri açısından şaşırtıcı olmadığını belirten Sarı, İmamoğlu'nun siyasi kariyerinin çeşitli aşamalarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteğinin bulunduğunu ifade etti.

Sarı, İmamoğlu'nun önce ilçe başkanlığı ve ilçe belediye başkanlığı yaptığını, ardından Kılıçdaroğlu'nun desteği ve ısrarıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterildiğini belirtti.

'CHP TÜM ÖRGÜTLERİYLE ARKASINDA DURDU'

İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olma konusunda başlangıçta cesaret edemediğini öne süren Sarı, CHP'nin tüm örgütleriyle İmamoğlu'nun arkasında durduğunu ve seçimin kazanıldığını söyledi. Sarı, İmamoğlu'nun daha sonra Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterildiğini de hatırlattı.

'BAŞKA BİR PARTİNİN GENEL BAŞKANINA 'GENEL BAŞKANIM' DEMESİ KABUL EDİLEMEZ'

İmamoğlu'nun CHP üyesiyken başka bir siyasi partinin genel başkanına 'Genel Başkanım' diye hitap etmesini ve başka bir partinin kuruluş süreçlerinde yer almasını eleştiren Sarı, bunun kabul edilemez olduğunu savundu. Sarı, İmamoğlu'nun CHP'den istifasının 'aslında geç kalmış bir karar' olduğunu ifade etti. CHP'nin Mustafa Kemal Atatürk'ün iki büyük eserinden biri olduğunu vurgulayan Sarı, partinin kişisel siyasi kariyer hedeflerinden bağımsız şekilde, köklü tarihi ve örgüt yapısıyla yoluna devam edeceğini belirtti. Sarı, CHP'nin 'temiz ve dürüst siyaset anlayışıyla' yoluna devam edeceğini kaydetti.

Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun CHP'den istifa etmesi şaşırtıcı olmamıştır.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yol göstericiliğinde ilçe başkanlığı, ilçe belediye başkanlığı, ardından yine Sayın Kılıçdaroğlu'nun desteği ve ısrarı ile İstanbul Büyükşehir: — Müslim Sarı (@muslimsarichp) August 12, 2026