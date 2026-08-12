Ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 artarak 995 bin 463 tona yükseldi. Aynı dönemde yoğurt, içme sütü, tereyağı ve peynir üretiminde de artış kaydedildi.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2026 Süt ve Süt Ürünleri Üretimi verilerini açıkladı. Buna göre ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Haziran ayında yıllık bazda yüzde 6,5 arttı.

Ocak-Haziran döneminde ise ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 yükseldi.

TİCARİ SÜT TOPLAMA HAZİRAN'DA YÜZDE 6,5 ARTTI

Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre süt ürünlerinin tamamında üretim artışı görüldü.

Buna göre inek peyniri üretimi yüzde 8,5, ayran ve kefir üretimi yüzde 11,4, yoğurt üretimi yüzde 14,1, içme sütü üretimi yüzde 11,7, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 11,8 arttı.

Yılın ilk 6 ayında ise inek peyniri üretimi yüzde 3,7, ayran ve kefir üretimi yüzde 9,4, yoğurt üretimi yüzde 9,4 ve içme sütü üretimi yüzde 9,5 arttı. Bu dönemde tereyağı ve sadeyağ üretimi ise yüzde 2,5 azaldı.

AYLIK BAZDA SÜT TOPLAMA GERİLEDİ

Ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, Mayıs ayında 1 milyon 22 bin 587 ton seviyesindeyken Haziran ayında aylık bazda yüzde 2,7 azalarak 995 bin 463 ton oldu.

İçme sütü üretiminde de aylık düşüş kaydedildi. Mayıs ayında 157 bin 453 ton olan içme sütü üretimi, Haziran ayında yüzde 11,2 azalarak 139 bin 778 ton olarak gerçekleşti.