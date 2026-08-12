ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şeker ve yönetim kurulu üyelerini Bakanlıkta kabul etti.

Görüşmede, hizmet ihracatçılarının sektörel talepleri, gelecek dönemde yürütülecek çalışmalar ve iş birliği imkanları ele alındı. Hizmet ihracatçıları ayrıca sektörler bazında 2026 yılının ilk 7 aylık gerçekleşmelerini Bakan Bolat'a sundu. Toplantıda, küresel gelişmeler doğrultusunda Hizmet İhracatı Strateji Belgesi'nin yenilenmesi konusunda da çalışma başlatılması kararlaştırıldı.

HİZMET İHRACATINDA 122,6 MİLYAR DOLARLIK REKOR

Ticaret Bakanlığı verilerine göre Türkiye, 2025 yılında 122,6 milyar dolarlık hizmet ihracatına ulaşarak tarihi rekor kırdı. Hizmet ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 4,6 artarken, 2025 yılı için belirlenen 121 milyar dolarlık hedef de aşıldı.

Türkiye, küresel hizmet ihracatı sıralamasında 22'nci sıraya yükselirken, uluslararası hizmet ticaretinden 63,5 milyar dolarlık ticaret fazlası elde etti. Türkiye bu rakamla dünyada en yüksek hizmet ticareti fazlası sağlayan 6'ncı ülke oldu. Türkiye'nin dünya hizmet ihracatından aldığı pay da 2002'deki yüzde 0,89 seviyesinden 2025'te yüzde 1,28'e çıktı.

TURİZM İLK SIRADA

2025 yılında hizmet ihracatının en önemli kalemlerinden biri turizm oldu. 63,9 milyon ziyaretçi ağırlayan Türkiye, turizmden 65,2 milyar dolar gelir elde etti. Türkiye, yabancı ziyaretçi sayısında dünyada 4'üncü, turizm gelirinde ise 5'inci sırada yer aldı. Lojistik ve taşımacılık sektörü 42,4 milyar dolarlık ihracata ulaşırken, Türkiye bu alanda dünyanın en fazla ihracat yapan ülkeleri arasında 9'uncu sırada yer aldı.

Eğitim ve sağlık hizmetlerinden 6,2 milyar dolar, bilişim ve yazılım sektöründen ise 5,5 milyar dolar ihracat geliri sağlandı.

TÜRK DİZİLERİ KÜRESEL PAZARDA BÜYÜYOR

Bakanlık açıklamasında, Türkiye'nin hizmet ihracatındaki diğer güçlü alanlara da dikkat çekildi. Yaklaşık 767 bin metrekare kapalı fuar alanı kapasitesine sahip Türkiye'nin Avrupa'da 6'ncı, dünyada 9'uncu sırada bulunduğu belirtildi.

Yurt dışı müteahhitlik sektörünün bugüne kadar 138 ülkede 567,8 milyar dolarlık proje üstlendiği, Türk dizi ve film sektörünün ise yaklaşık 1 milyar izleyiciye ulaştığı bildirildi.