TÜİK'in Haziran 2026 dış ticaret endekslerine göre ihracat birim değer endeksi yıllık bazda yüzde 12,6, ithalat birim değer endeksi ise yüzde 12,9 arttı. İhracat miktar endeksi yüzde 8,1, ithalat miktar endeksi yüzde 9 yükseldi.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2026 Dış Ticaret Endeksleri verilerini açıkladı. Verilere göre dış ticarette hem ihracat hem de ithalat birim değer ve miktar endekslerinde yıllık artış kaydedildi.

İhracat birim değer endeksi, Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,6 arttı. Endekste gıda, içecek ve tütünde yüzde 5,9, ham maddelerde yüzde 4,8, yakıtlarda yüzde 40,7 ve imalat sanayinde yüzde 11,6 artış görüldü.

İhracat miktar endeksi de yıllık bazda yüzde 8,1 yükseldi. Gıda, içecek ve tütün grubunda yüzde 19,1, ham maddelerde yüzde 25,8 ve imalat sanayinde yüzde 9,7 artış gerçekleşirken, yakıt ihracatında miktar endeksi yüzde 29,6 geriledi.

İTHALAT MİKTARINDA YÜZDE 9 ARTIŞ

İthalat birim değer endeksi Haziran ayında yıllık bazda yüzde 12,9 arttı. Yakıtlarda yüzde 39,3, ham maddelerde yüzde 9,1 ve imalat sanayinde yüzde 6,6 artış kaydedildi. Gıda, içecek ve tütün grubunda ise endeks yüzde 3 geriledi.

İthalat miktar endeksi ise yıllık bazda yüzde 9 arttı. Gıda, içecek ve tütünde yüzde 46,8, ham maddelerde yüzde 25,9 ve imalat sanayinde yüzde 13,9 artış görülürken, yakıt ithalatı miktar endeksi yüzde 7,5 azaldı.

MEVSİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT GERİLEDİ

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ihracat miktar endeksi, Mayıs 2026'daki 147,5 seviyesinden yüzde 5,5 düşüşle 139,5'e geriledi.

Aynı dönemde mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi ise yüzde 8,3 artarak 116,3'ten 126,0'a yükseldi.

DIŞ TİCARET HADDİ 90,1 OLDU

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan dış ticaret haddi, 2025 Haziran ayında 90,3 iken 2026 Haziran ayında 0,2 puan azalarak 90,1 oldu.