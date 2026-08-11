Akaryakıt fiyatlarında yeni zam dalgası bekleniyor. Bu gece benzine 2 TL, motorine ise 6,85 TL'lik zam gereksinimi oluşurken, artışın bir bölümünün ÖTV üzerinden karşılanması planlanıyor. Pompa fiyatlarına yansıması beklenen zam ise benzinde 1,50 TL, motorinde 5,13 TL olması yönünde.

İSTANBUL (İGFA) - Akaryakıt fiyatlarında yeni bir artış gündemde. 11 Ağustos Salı'yı 12 Ağustos Çarşamba'ya bağlayan gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 2 TL, motorinin litre fiyatına ise 6,85 TL zam yapılması bekleniyor.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, zam gereksiniminin yüzde 25'inin ÖTV'den karşılanacağı, kalan yüzde 75'lik bölümün ise pompa fiyatlarına yansıyacağı belirtiliyor.

Buna göre tüketiciye yansıyacak artışın benzinde 1,50 TL, motorinde ise 5,13 TL olması bekleniyor.

MOTORİN 90 LİRAYA YAKLAŞACAK

Motorine yapılması beklenen 5,13 TL'lik artışla birlikte litre fiyatının 90 TL sınırına yaklaşması beklenirken, yeni artışın, 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü itibarıyla pompaya yansıması bekleniyor.