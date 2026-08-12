TÜİK'in Haziran 2026 kümes hayvancılığı üretimi verilerine göre tavuk yumurtası, kesilen tavuk sayısı ve tavuk eti üretiminde yıllık artış kaydedildi. Tavuk eti üretimi aylık bazda da yüzde 14,8 yükselerek 232 bin 238 tona ulaştı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2026 Kümes Hayvancılığı Üretimi verilerini açıkladı. Verilere göre kümes hayvancılığında üretim göstergeleri Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre artış gösterdi.

Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 21,0, kesilen tavuk sayısı yüzde 14,4, tavuk eti üretimi ise yüzde 14,7 arttı.

İLK 6 AYDA YUMURTA ÜRETİMİ YÜZDE 18,6 ARTTI

Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 18,6 artarken, kesilen tavuk sayısı yüzde 1,2, tavuk eti üretimi ise yüzde 0,3 yükseldi.

TAVUK ETİ ÜRETİMİNDE AYLIK SIÇRAMA

Tavuk eti üretiminde Haziran ayında aylık bazda da dikkat çekici bir artış yaşandı. Mayıs ayında 202 bin 336 ton olan tavuk eti üretimi, Haziran ayında yüzde 14,8 artarak 232 bin 238 tona çıktı.

Tavuk yumurtası üretimi ise Mayıs ayında 1 milyar 857 milyon 150 bin adet seviyesindeyken, Haziran ayında aylık bazda yüzde 1,0 gerileyerek 1 milyar 838 milyon 966 bin adet oldu.