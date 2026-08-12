Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kayıtlı istihdamı artırmaya yönelik politikaların sürdüğünü belirterek, son iki yılda 15 farklı sigorta prim teşviki uygulandığını açıkladı. Işıkhan, 2025'te 435,6 milyar lira, 2026'nın ilk 5 ayında ise 180,8 milyar lira destek sağlandığını bildirdi.

ANKARA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kayıtlı istihdamın artırılması ve çalışma hayatının güçlendirilmesine yönelik desteklerin sürdüğünü açıkladı.

15 FARKLI SİGORTA PRİM TEŞVİKİ

Özellikle kadınlar, gençler ve engelli vatandaşlar başta olmak üzere dezavantajlı grupların işgücüne katılımını desteklemeye yönelik politikaların uygulandığını belirten Bakan Işıkhan, yatırım ortamının güçlendirilmesi ve kayıtlı istihdamın büyütülmesi amacıyla son iki yılda 15 farklı sigorta prim teşviki uygulandığını ifade etti. Bu kapsamda sağlanan desteklerin büyüklüğüne ilişkin de bilgi veren Işıkhan, 2025 yılında 435,6 milyar lira, 2026 yılının ilk 5 ayında ise 180,8 milyar lira destek sağlandığını açıkladı.

Bakan Işıkhan, kayıtlı istihdamı artıran ve çalışma hayatını güçlendiren politikaların devam edeceğini vurguladı.