ANKARA (İGFA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 'Suç Örgütü Kurma ve Yönetme, Suç Örgütüne Üye Olma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu'na Muhalefet' suçlarına ilişkin operasyon gerçekleştirildi.

MASAK raporunda, örgütle bağlantılı çok sayıda şirketin 2020 yılı ve sonrasında finansal işlem ve mal alış-satış hacimlerinde dikkat çekici artışlar yaşandığı, şirketlerde bölünme ve devir işlemlerinin gerçekleştirildiği belirtildi.

Raporda ayrıca yüksek miktarda kaynağı izaha muhtaç nakit girişleri, şirketler arası dikkat çekici para transferleri, yüksek tutarlı mal alış-satış işlemleri ve sahte faturalandırma şüphesi üzerinde duruldu.

Bazı şirketlerin aktif ticari faaliyetinin bulunmamasına rağmen yüksek sermaye ile kurulduğu ve bağlı ortaklıkların finanse edildiği tespit edilirken, işlemlerin organize biçimde yürütülerek finansal hareketlerin takibinin zorlaştırılmasının amaçlanmış olabileceği değerlendirildi.

Soruşturma kapsamında 48 şüphelinin gözaltına alınması, şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait toplam 80 adreste arama ve el koyma işlemi yapılması kararlaştırıldı.

Bu sabah gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında Alihan Kuriş'in de bulunduğu 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Üç şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilirken, 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.