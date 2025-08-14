CHP Niğde Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, Niğde’nin Çiftlik ilçesine bağlı Azatlı kasabasında buğday üreticisi Rafet Dinçsoy yaşadığı sorunları yerinde dinledi.NİĞDE (İGFA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Toprak Mahsulleri Ofisi 13 lira 35 kuruş alım fiyatı açıkladı. Ama Çiftlik ilçemizde Toprak Mahsulleri Ofisi’nin alım yaptığı bir yer yok. TMO Niğde gidiş geliş 70 km yaklaşıyor.

TMO Çiftlik ilçesinde alım noktası yok. Öyle olunca üretici hasadını yaptı, şimdi ne yapacağını düşünüyor.TMO ithalatçı anlayıştan ülkemiz çiftçisine hizmet veren noktaya yani kuruluş amacına dönmelidir” dedi.