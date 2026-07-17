Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Geçit Mahallesi'nde yapımına başlanan Engelsiz Yaşam ve Otizm Merkezi'nde incelemelerde bulunarak, 'Uzun zamandır hayalini kurduğumuz özel bireylerimize ait yaşam merkezinin temelini atıyoruz. Hem şehrimize hem bölgemize hizmet sunacak' dedi.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Valisi Tahir Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar İlçesi Geçit Mahallesi'nde yapım çalışmalarına başlanılan Engelsiz Yaşam ve Otizm Merkezi inşaat sahasında incelemelerde bulundu.

Başkan Genç, 'Uzun zamandır hayalini kurduğumuz özel ve güzel bireylerimize ait bir yaşam merkezinin inşallah temelini atıyoruz. Daha önce Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızla protokolünü imzalamıştık. Hem otizm yaşam merkezimiz hem de engelsiz yaşam merkezimizi bir kompleks içerisinde olacak şekilde hayata geçirmek için hayırseverimiz MAPA İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vedat Çetintaş ile protokol imzaladık, teşekkür ediyoruz. Onların desteğiyle yapılacak ve hizmete alacağız' dedi.

BÖLGEYE HİZMET EDECEK

Başkan Genç şunları söyledi:'Hem şehrimizdeki özel çocuklarımıza hem de bölgeye hitap edeceği için bölgedeki yavrularımız için çok çok önemli buluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde sosyal devlet anlayışının gereği olarak özel çocuklarımıza ne yapsak azdır, ne yapsak yakışır diyoruz, bunun gayretindeyiz. 175 özel yavrumuz buradan aynı anda hizmet alabilecek. Akabinde 36 yataklı bir merkezimiz de olacak. Kalıcı yaşam merkezimizi inşallah Ahi Evren Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastane'mizde olacak. Şimdiden hayırlı olsun.'

ŞEHRİMİZ ÇOK ÖZEL BİR MERKEZE KAVUŞACAK

Vali Tahir Şahin ise şunları kaydetti: 'Şehrimiz için çok özel bir merkezin temelinin atılmasına ve bismillah denmesine hep beraber şahitlik ediyoruz. Şehrimizde özellikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, sosyal devlet uygulamaları noktasında birçok alanda hizmet sunmakta. Başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere birçok belediyemiz de destek olmakta. Şehrimiz çok özel bir merkeze inşallah 18 ay gibi bir süre içerisinde kavuşmuş olacak. Bu hizmetin şehrimize kazandırılmasında büyük emekleri olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu'na, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve hayırsever aileye teşekkür ediyorum.'