Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Türk Eğitim Vakfı (TEV) gençlerin eğitimlerine destek olmak için hayata geçirdikleri "Okutan Ankara" projesi ile üniversite öğrencilerinin eğitim yolculuklarına ışık tutmaya devam ediyor.ANKARA (İGFA) - Kurulduğu günden bu yana eğitimde fırsat eşitliği misyonu kapsamında faaliyetlerini çeşitli iş birlikleri ile Türkiye’nin dört bir yanına taşıyan Türk Eğitim Vakfı (TEV), Ankara Büyükşehir Belediyesi ile hayata geçirdiği “Okutan Ankara” projesinin yıl dönümünü Ankara Kent Konseyi’nde gerçekleştirilen etkinlikle kutlandı.

Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Reşit Serhat Taşkınsu, TEV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş, TEV Yönetim Kurulu Üyeleri, TEV Genel Müdürü Banu Taşkın’ın katılımıyla geçtiğimiz yıl başlatılan projenin protokolü yenilenerek projeye devam edilmesine karar verildi. “Okutan Ankara” projesi, Ankara halkının destekleriyle birçok gencin eğitim yaşamlarına umut olmaya devam edecek.

Törene video mesajı ile katılarak Okutan Ankara Projesi’nin başarısından ve Ankara halkının gençlere verdiği destekten dolayı mutluluğunu dile getiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Türk Eğitim Vakfı iş birliği ile hayata geçirdiğimiz Okutan Ankara projemizle Ankara’mızda eğitim gören üniversite öğrencilerine burs desteği sağlıyoruz. Bu projemiz ile gençlerimizin eğitim süreçlerinde karşılaştıkları maddi zorlukları hafifletmeyi ve daha iyi bir gelecek inşa etmelerine yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Değerli Ankara halkının destekleriyle projemizin ilk yılında birçok üniversite öğrencimize burs imkânı sağladık. Gayemiz, daha fazla öğrenciye ulaşarak gençlerimizin yoluna ışık tutmak. Projeye katkı sunarak öğrencilerimizden desteklerini esirgemeyen tüm hemşerilerime teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Türk Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş, projenin Ankara halkının ve Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle hayata geçtiğini vurguladığı konuşmasında, “Bugünün dünyasında eğitim, gençlerimizin bireysel gelişimleri kadar ülkemizin geleceği açısından da önemli bir rol oynuyor. “Okutan Ankara” projesini başlatırken amacımız, gençlerimizin eğitimine destek sağlamanın yanı sıra onlara cesaret ve umut vermekti. Bu yolda, Ankara sakinlerinin oluşturduğu burs fonlarıyla üniversite öğrencilerimizin hayatlarına dokunmayı başardık. Ankara halkının bu projeye gösterdiği ilgi ve destek, gençlerin dayanışmayla ne kadar güçlü bir şekilde desteklenebileceğini gösterdi. Onların gözlerinde yeşeren umut, doğru yolda olduğumuzun en büyük kanıtı” dedi.

Eğitimde fırsat eşitliği adına “Okutan Ankara” projesine katkı sağlamak isteyen eğitim dostlarının destekleri, öğrencilerimizin eğitim yolculuğuna güvenle devam etmesine yardımcı olacak.