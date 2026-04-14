AFYONKARAHİSAR (İGFA) - Vatan Bekçileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Abdülkadir Durgut, son dönemde okullarda artış gösteren şiddet olayları ve silahlı saldırılara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Genel Başkanı Durgut, eğitim kurumlarının çocuklar için güvenli alanlar olması gerektiğini vurgulayarak, mevcut risklerin göz ardı edilemeyeceğini ifade etti. Okullarda 'nokta polis' uygulamasının derhal hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Durgut, okul giriş-çıkışlarında ve çevresinde sürekli güvenlik görevlisi bulunmasının caydırıcılığı artıracağını söyledi. Ayrıca ortaokuldan itibaren öğrencilerin çanta dahil güvenlik kontrollerinden geçirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Ailelerin çocuklarını okula gönderirken endişe duymaması gerektiğini vurgulayan Durgut, eğitim kurumlarının korku değil güven ortamı sunması gerektiğini ifade etti. Devletin bu tür önlemleri hayata geçirecek güce sahip olduğunu belirten Durgut, yetkililere hızlı ve kararlı adım atma çağrısında bulundu.