İstanbul'da düzenlenen narkotik operasyonunda, buzdolabına gizlenmiş 28 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde Esenyurt ilçesinde dikkat çeken bir operasyona imza atıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kargo gönderisi içerisinde yaptığı incelemede buzdolabına gizlenmiş halde 28 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirdi.
Operasyon kapsamında 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyet yetkilileri, gençlerin ve toplumun geleceğini tehdit eden uyuşturucu ticaretine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak, benzer operasyonların aralıksız devam edeceğini belirtti.