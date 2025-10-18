Çocukların eğitim hayatına değer katacak, fiziksel ve sosyal gelişimlerini destekleyecek projelere büyük önem veren Samsun Büyükşehir Belediyesi, il genelinde okullarda oyun alanları ve zemin boyama çalışmaları gerçekleştiriyor.

SAMSUN (İGFA) - Çocukların sadece akademik değil, sosyal ve fiziksel anlamda da gelişimini desteklemeye devam eden Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarla çocukların okul bahçeleri güzelleşiyor. Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen 'Okullar Hayat Bulsun' projesi kapsamında öğrencilerin, okul bahçelerinde daha aktif, sosyal ve mutlu bir şekilde zaman geçirebilecekleri alanlar oluşturuluyor. Şehir merkezi ve ilçelerdeki birçok okulda devam eden projeyle birlikte çocukların hem fiziksel aktivitelerini artırmaları hem de okula olan bağlılıklarını güçlendirmeleri hedefleniyor. Proje kapsamında okul bahçelerinde uygun alanlar belirlenerek öğrencilerin ilgisini çekecek, onları harekete teşvik edecek eğitici ve eğlenceli zemin boyamaları uygulanıyor.

Okul boyama faaliyetleri devam ediyor

Samsun genelinde uygulamaya konulan bu çalışmalar, çocuklara neşeli ve keyifli oyun alanları yaratmanın ötesinde, okul bahçelerinin görsel cazibesini artırarak eğitim ortamlarının kalitesini yükseltiyor. Yıl boyunca sürecek olan proje kapsamında, okul boyama faaliyetleri büyük bir özveriyle devam ediyor.