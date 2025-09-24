İstanbul'da Maltepe Belediyesi’nce 2025- 2026 eğitim- öğretim yılı için ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilere “Okul Arkadaşım Maltepe” isimli bursla 5 bin liralık eğitim desteği verildi.İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi, Süreyya Paşa Vakfı iş birliğiyle öğrencilere yönelik desteklerini sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl başlatılan “Okul Arkadaşım Maltepe” projesi bu yıl da devam ediyor.

Proje kapsamında yeni eğitim- öğretim yılı için ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki Maltepeli öğrencilere tek seferlik 5 bin lira eğitim desteği verildi.

Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen, toplumcu belediyecilik anlayışıyla eğitimde fırsat eşitliği için somut adımlar atmaya devam ettiklerini belirterek “Fırsatların eşit olduğu aydınlık bir gelecek için gençlerimize destek olmak bizim için bir tercih değil sorumluluktur. Tüm gençlerimizin daha adil bir gelecekte eğitim alabilmeleri için çalışmayı sürdüreceğiz.” dedi.