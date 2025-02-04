Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oluru ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Okay Memiş, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri olarak atandı.ANKARA (İGFA) - MGK Genel Sekreterliği görevine Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleşen atama bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Memiş'in MGK Genel Sekreterliği'ne atanması sonrasında aynı kararname ile boşalan AFAD Başkanlığı'na ise Ali Hamza Pehlivan atandı.

Atama kararnamesinde Göç İdaresi Başkanlığı'na Atilla Toros Mersin Valiliği'ne atanırken, Toros'un yerine ise Göç İdaresi Başkan Yardımcısı Hüseyin Kök, başkan olarak ataması yapıldı.