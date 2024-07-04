Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilgehanelerde, “Senin Yazın Senin Geleceğin!” sloganıyla yaz etkinlikleri başladı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi’nin öğrencilere yönelik faaliyetlerinden olan Bilgehaneler’de yaz okulu etkinlikleri dolu dolu içeriklerle başladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, öğrencilerin yaz tatillerini verimli geçirmeleri ve çok yönlü gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla merkezde ve ilçelerde faaliyet yürüten toplam 25 Bilgehanede yaz okulu etkinliklerinin başladığını ifade etti.

BAŞKAN ALTAY TÜM ÖĞRENCİLERE BAŞARILAR DİLEDİ

“Senin Yazın Senin Geleceğin!” temasıyla yeni dönemde 10 bin 168 öğrencinin Bilgehanelerdeki eğitimlere katıldığını dile getiren Başkan Altay, “Bilgehanelerin yaz etkinlikleri kapsamında çocuklarımız milli-manevi eğitimler, çeşitli atölyeler ve birçok spor branşında aktivitelere katılacak. Yavrularımızı ayrıca katıldıkları yarışmalarda sürpriz ödüller de bekliyor olacak. Bu programlar sayesinde öğrencilerimiz yaz boyunca hem eğlenip dinlenecek, hem de farklı alanlarda kendilerini geliştirme imkanı bulacak. Amacımız, gençlerimizin yaz aylarını sağlıklı ve eğitici etkinliklerle değerlendirerek geleceğe daha güçlü şekilde hazırlamak. Ben kayıt yaptırarak 7 hafta boyunca devam edecek eğitimlere katılan tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Bilgehanelere gelerek hem sosyalleşen hem de yeni arkadaşlar edinen öğrenciler, eğlenceli vakit geçirdikleri için mutlu olduklarını söyledi. Veliler de çocuklarının verimli bir yaz geçirecek olmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek kendilerine böyle bir imkanı sunan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.

ETKİNLİKLER 16 AĞUSTOS’A KADAR SÜRECEK

520 eğitimci kadrosuyla; Milli-Manevi Eğitimler ve Değerler Eğitimi başta olmak üzere Kur’an-ı Kerim, İngilizce, Matematik, Sosyal Bilgiler, Türkçe ve Fen Bilimleri derslerinin olduğu Bligehane Yaz Etkinliklerinde öğrenciler ayrıca kültürel ve sanatsal faaliyetlere de katılacak. Macera parkuru, masa tenisi, satranç, yüzme, tekvando, futbol gibi sportif faaliyetlerle sağlıklı bir yaz geçirecek kamplara ve gezilere de katılacak. El sanatları ve robotik kodlama gibi çeşitli atölyelerin de bulunduğu Bilgehanelerin yaz etkinlikleri 16 Ağustos’a kadar sürecek.

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Atabey Gençlik Projesi çatısı altında hizmet veren Bilgehaneler, 4. sınıftan 8. sınıfa kadar öğrencilere milli-manevi eğitimler, ders destek programları, atölye ve etkinlikler düzenliyor. Ayrıca 4. sınıflara Hafızlık Hazırlık Programı ve 8. Sınıflara LGS Hazırlık Programı ile de öğrencileri geleceğe hazırlıyor.