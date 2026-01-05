Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen 'Haberimiz Olsun' projesi kapsamında, öğrencilerin aktif katılımıyla hazırlanan haber bültenleri, 5 Ocak 2026 itibarıyla EBA, EBA YouTube ve TRT EBA kanalı üzerinden yayınlanacak.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, öğretmenlerin kılavuzluğunda öğrencileri merkeze alan, beceri ve değer temelli bütüncül bir eğitim anlayışını benimsemektedir.

Bu anlayışla çocukları bilgiye doğru ve güvenilir kaynaklardan ulaşabilen, edindiği bilgileri sorgulayan, ayırt eden ve ahlaki kurallar çerçevesinde kullanan bireyler olarak yetişmeleri amaçlanmaktadır. Bu anlayış doğrultusunda, öğrencilerin geleneksel medyada ve dijital ortamlarda karşılaştıkları içerikleri bilgi ve medya/sosyal medya okuryazarlığı kapsamında eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilmeleri, doğru bilgiyi yayma sorumluluğu taşımaları ve iletişimlerinde hakkaniyetli, saygılı ve sorumlu bir tutum sergilemeleri önemsenmektedir.

Dahası öğrencilerin akademik açıdan yetkin bireyler olmalarının yanında erdemli, adalet duygusu gelişmiş, değerlerimize duyarlı, başkalarının haklarına saygı gösteren ve doğruyu gözeten insanlar olarak yetişmeleri hedeflenmektedir. Öğrencilerin düşünen, üreten, paylaşan ve topluma olumlu katkı sunan bireyler olarak yetişmeleri, bu vizyonun temelini oluşturmaktadır.

Bu çerçevede hayata geçirilen 'Haberimiz Olsun' projesi, öğrencilerin aktif katılımıyla hazırlanan haber bültenleri aracılığıyla eğitim politikaları, stratejik hedefler, yürütülen projeler ile ülkemizden ve dünyadan güncel gelişmeler hakkında doğru, şeffaf ve anlaşılır bilgi akışını sağlamayı amaçlayan ulusal ölçekte bir iletişim ve öğrenme projesi olarak yürütülüyor.

HABER İÇERİKLERİ BEŞ TEMATİK ALANDA HAZIRLANACAK

Projenin prodüksiyon ve yayın süreci, medya altyapısı güçlü eğitim kurumlarıyla iş birliği içinde yürütülüyor. Pilot okul olarak seçilen İstanbul Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Ankara Çankaya Türk Telekom Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Ankara Batıkent Şevket Evliyagil Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ile Ankara Gölbaşı Cemil Yıldırım Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM), proje kapsamında yürütülen çalışmalarda yer alıyor.

Proje kapsamında hazırlanacak haber bültenleri; 'Dünya ve Ülke Gündeminden Öne Çıkan Haberler, Millî Eğitim Bakanlığı'nın Vizyonu Doğrultusunda Yürütülen Çalışmalar, Projeler ve Uygulamalar, Millî Teknoloji Hamlesi ve Yenilikçi Eğitim Uygulamaları, Eğitim Kurumlarında Kültür, Sanat ve Spor Alanında Öne Çıkan Çalışmalar ile Sosyal Sorumluluk ve Toplum Hizmeti Faaliyetlerinden İlham Veren Uygulamalar' başlıklarından oluşacak. Haberlerin çekim, seslendirme, kurgu ve montaj işlemleri öğrencilerin aktif katılımıyla gerçekleştiriliyor.

YAYIN TAKVİMİ

'Haberimiz Olsun' projesi, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda merkez ve taşra teşkilatı ile eğitim kurumlarının aktif katılımıyla ulusal ölçekte yürütülüyor. Öğrenciler tarafından hazırlanacak olan haber bültenleri, 5 Ocak 2026 Pazartesi günü 07.00 itibarıyla EBA platformu ile EBA YouTube sayfasında, saat 11.15 itibarıyla da TRT EBA kanalı üzerinden yayın hayatına başladı.

https://youtu.be/30tdVkbeCKU