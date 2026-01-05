Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde Tarsus'ta faaliyet gösteren 'Aratos Matematik Evi', bir yıl boyunca binlerce öğrenciyi ağırladı.

MERSİN (İGFA) - Bir yıl önce hizmete giren ve açıldığı günden bu yana yoğun ilgi gören Aratos Matematik Evi'ni ziyaret eden öğrenciler, matematiği farklı deney ve düzeneklerle öğreniyor.

Değişik deneyimleri bir arada yaşayan öğrenciler, aynı zamanda ünlü matematikçiler ve teoriler hakkında da bilgi sahibi olma şansı yakalıyor. Geçen yıldan bu yana toplam 6 bin öğrenciyi ağırlayan Aratos Matematik Evi'nde matematiğin soyut dünyasından çıkan öğrenciler, interaktif öğretim teknikleri eşliğinde bu bilim dalına dair ön yargılarını geride bırakıyor.

ARATOS MATEMATİK EVİ'NDE, TEORİ VE PRATİĞİN EN EĞLENCELİ HALİ BİRLİKTE YAŞANIYOR

Antik çağda yaşamış filozof, şair, astronom ve matematikçi Aratos'un adının verildiği ve 2 kattan oluşan Matematik Evi'nde; denge oyunları, imkansız üçgen, sonsuz ayna tüneli, sinevizyon ve yapay zeka destekli sunum odaları gibi interaktif alanlar bulunuyor. Bu atölye ve uygulamalar sayesinde çocuklar yalnızca matematiksel kavramları değil; analitik düşünme, görsel algı ve problem çözme becerilerini de geliştirme imkanı buluyor. Ziyaretler, Teksin uygulaması veya Alo 185 Çağrı Merkezi üzerinden randevu alınarak gerçekleştirilebiliyor.