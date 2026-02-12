Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin hizmete açtığı Uğur Mumcu Basınevi, yerel basın mensuplarına yönelik yapay zekâ bilgilendirme toplantısına ev sahipliği yaptı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz ay hizmete açılan Uğur Mumcu Basınevi, kentte görev yapan basın mensuplarını yapay zekâ bilgilendirme toplantısında bir araya getirdi.

Programda, medya sektöründe giderek yaygınlaşan yapay zekâ teknolojilerinin habercilik süreçlerine entegrasyonu ele alındı.

Yapay zekânın tarihsel gelişimi ve temel çalışma prensipleri aktarılırken, gazetecilerin günlük iş akışlarında kullanabilecekleri dijital araçlar hakkında teknik bilgilerin paylaşıldığı toplantıda metin tabanlı haber yazımı, veri analizi ve sunum hazırlama gibi alanlarda yapay zekâ destekli uygulamaların sağladığı kolaylıklar örneklerle anlatıldı.

Programda teorik bilginin yanı sıra uygulamalı içerik üretimine de yer verildi.

Katılımcılara yapay zekâ araçlarıyla profesyonel görsel, ses ve video içeriklerinin nasıl hazırlanabileceği gösterildi. Teknolojinin habercilikte hız ve verimlilik sağladığı, ancak etik ilkeler ve doğruluk kriterlerinin korunmasının büyük önem taşıdığı vurgulandı. Bilgilendirme toplantısını gerçekleştiren Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Dijital Gençlik Merkezi eğitmeni Dr. Hamit Can, yapay zekânın medyada doğru ve bilinçli kullanımının önemine dikkat çekerek, gazetecilerin dijital dönüşüme uyum sağlamasının mesleki gelecek açısından kritik olduğunu ifade etti.