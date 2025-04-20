Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı katkısıyla, RX TÜYAP iş birliğinde bu yıl 21'incisi düzenlenecek olan Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması 2025 başvuruları başladı.İSTANBUL (İGFA) - Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı katkısıyla, RX TÜYAP iş birliğinde bu yıl 21’incisi düzenlenen Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması 2025 başvuruları başladı.

Başvuruların online olarak gerçekleştirileceği yarışmaya son başvuru tarihi ise 20 Haziran 2025 olarak belirlendi.

Seçici kurul değerlendirme toplantıları 9-10 Temmuz 2025 tarihlerinde çevrim içi ortamda yapılacak, kazananlar ise 14 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak. 21. Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması Ödül Töreni, ASD ve RX Tüyap iş birliğiyle 22–25 Ekim 2025 tarihleri arasında düzenlenecek 30'uncu Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı kapsamında gerçekleştirilecek. Etkinlik kapsamında, yarışmanın finalist projeleri de dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilere ve sektör profesyonellerine sergilenecek.

PARA ÖDÜLÜ, BURS VE ULUSLARARASI YARIŞMALARA KATILIM HAKKI

Ulusal Öğrenci Yarışması'nda ilk üç dereceye giren öğrenciler para ödülünün yanı sıra "ASD & TÜYAP Öğrenim Bursu" ile öğrenim hayatları boyunca yılda 12 ay burs hakkı kazanacak. Yarışmada başarı elde eden diğer öğrencileri de çeşitli ödüller beklerken uluslararası yarışmalara katılma hakkı elde edecekler. Yarışmanın birincisi 45 bin TL’lik, ikincisi 30 bin TL’lik, üçüncüsü ise 22 bin 500 TL’lik ödülün sahibi olacak. Ayrıca yarışma kapsamında 3 kişiye daha 15 bin TL’lik mansiyon ödülü verilecek. Ulusal Öğrenci Yarışması'nda ilk üç dereceyi paylaşan, mansiyon ve sertifika ödüllerine layık görülenler de dahil olmak üzere projelerin sahipleri dilerlerse WPO-Dünya Ambalaj Örgütü'nün düzenlediği WorldStar Student ile APF-Asya Ambalaj Federasyonu'nun düzenlediği AsiaStar Yarışmalarına katılabilecek ve bu yarışmalarda dünya derecesi alabilmek için yeniden yarışabilecekler.

Yarışma, üniversitelerin Güzel Sanatlar ve Mimarlık fakültelerinin Grafik ve Grafik Tasarım, Endüstri Ürünleri Tasarımı veya Endüstriyel Tasarım Bölümleri ve bu bölümlere eşdeğer lisans veya yüksek lisans düzeyinde eğitim gören tüm öğrencilerin katılımına açık olacak.

Diğer bölümlerde okuyan öğrenciler yarışmaya bireysel olarak katılamayacak; ancak, Grafik ve Grafik Tasarım ile Endüstri Ürünleri Tasarımı veya Endüstriyel Tasarım Bölümleri'nde eğitim gören öğrencilerle birlikte grup oluşturarak katılabilecekler.

Her yıl düzenlenen bu yarışma ile ülkemizde tasarım eğitimi alan öğrencilerin ambalaj tasarımı alanına da yönelmelerini sağlamayı hedeflediklerini belirten ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, ambalajın artık sadece bir ürünün korunmasını sağlayan bir unsur değil, tüketiciyle kurulan ilk bağ, markanın karakterini yansıtan bir yüz ve sürdürülebilirliğin hayata geçtiği en önemli alanlardan biri olduğunu söyledi. Sarıbekir, gençlerin özgün fikirlerini görmek, onları desteklemek ve bu fikirlerin bir gün gerçeğe dönüşmesine vesile olmanın büyük gurur olduğunu kaydetti.