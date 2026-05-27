İstanbul'da Maltepe Belediyesi, çevre ve halk sağlığını korumak amacıyla Kurban Bayramı süresince kaçak kurban kesimlerine karşı denetimlerine başladı. Maltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki birçok mahallede eş zamanlı denetimler gerçekleştirerek belirlenen alanlar dışındaki uygunsuz kesimlerin önüne geçmek için harekete geçti.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi, Kurban Bayramı'nın ilk günü kaçak kesimlere yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Vatandaşların huzurlu ve sağlıklı bir bayram geçirmesi hedeflenen denetimlerde, zabıta ekipleri mahalle mahalle gezerek sokak aralarında, boş arazilerde, parklarda ve kamuya açık alanlarda kaçak kurban kesimi yapılmasına izin vermedi.

Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından belirlenen resmi kurban kesim ve satış alanları dışındaki noktalarda kesim yapmaya teşebbüs edenlere karşı yasal mevzuat çerçevesinde gerekli uyarılar ve cezai işlemler uygulandı.

Zabıta ekipleri yaptıkları denetimlerde sadece kaçak kesimleri engellemekle kalmayıp, aynı zamanda çevre kirliliği ve hijyen kuralları konusunda da uyarılarda bulundu