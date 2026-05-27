KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale gelmesi için yol bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı'na bağlı A Takımı ile Yol Bakım Timi ekipleri, Kandıra ilçesi Kumcağız sahil yolunda bozulan noktalarda torba asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Ekipler tarafından yapılan bakım çalışmaları kapsamında toplam 35 torba asfalt kullanılarak yoldaki deformasyonlar giderildi. Özellikle yaz sezonunda yoğun kullanılan sahil yolunda yapılan çalışma sayesinde sürücüler için daha güvenli ve rahat bir ulaşım imkanı sağlandı. Büyükşehir ekiplerinin ihtiyaç duyulan bölgelerde yol bakım çalışmalarına aralıksız devam edeceği belirtildi.