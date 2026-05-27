İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Darülaceze'yi ziyaret ederek kurum sakinleriyle bayramlaştı.

Bayramın manevi atmosferinde gerçekleştirilen ziyarette Vali Gül, Darülaceze'de kalan büyüklerle kahvaltı programında bir araya geldi. Samimi sohbetlerin yaşandığı programda Gül, huzurevi sakinleriyle tek tek ilgilenerek bayramlarını kutladı. Ziyarette Darülaceze Başkanı Elmas Esra Ceceli de Vali Gül'e eşlik etti.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan paylaşımda, bayramların dayanışma, vefa ve paylaşma duygularını güçlendirdiği vurgulanırken, büyüklerin her zaman yanında olmaya devam edileceği mesajı verildi.