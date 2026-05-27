Bursa'da meslek lisesi öğrencileri, Kurban Bayramı dolayısıyla huzurevi sakinlerine kişisel bakım hizmeti sunarak hem moral verdi hem de kuşaklar arası dayanışmaya örnek oldu.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan Faik Çelik Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Güzellik Hizmetleri Alanı öğrencileri, Yıldırım Kaymakamlığı koordinesinde Fethiye Dörtçelik Huzurevi sakinleriyle bir araya geldi.

Kurban Bayramı öncesinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, huzurevi sakinlerine saç kesimi, saç bakımı, el ve tırnak bakımı gibi kişisel bakım uygulamaları yaptı. Ziyaret, yaşlılara moral olurken öğrenciler için de önemli bir sosyal sorumluluk deneyimi sundu. Etkinlik kapsamında öğrenciler, mesleki becerilerini toplum yararına kullanmanın mutluluğunu yaşarken, huzurevi sakinleri de gençlerin ilgisinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Okul Müdürü Mediha Karasu ise yaptığı açıklamada, öğrencilerin mesleki gelişimlerinin yanı sıra toplumsal duyarlılık kazanmalarının da büyük önem taşıdığını belirterek, 'Bayram öncesinde büyüklerimizin yüzlerinde bir tebessüm oluşturmak öğrencilerimiz için unutulmaz bir deneyim oldu' ifadelerini kullandı. Etkinlik, kuşaklar arası iletişimi güçlendiren ve sosyal dayanışmayı artıran yönüyle dikkat çekti.